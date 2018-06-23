Теннисистка Бондаренко вышла в финал квалификации соревнований WTA в Истборне

В стартовом матче отборочного турнира киевлянка, посеянная под 7 номером, уверенно обыграла британскую теннисистку Иден Силву (обладательница “вайлд кард”) — 6:3, 6:2.

За место в основной сетке украинка поспорит с представительницей Хорватии Анной Конюх.

Напомним, что на этой неделе Бондаренко соревновалась в квалификации в Бирмингеме, но потерпела поражение во втором раунде.