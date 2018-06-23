Теннисистка Бондаренко вышла в финал квалификации соревнований WTA в Истборне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла в финал квалификации на турнире WTA Premier “Nature Valley International”, стартовавший в Истборне (Великобритания), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В стартовом матче отборочного турнира киевлянка, посеянная под 7 номером, уверенно обыграла британскую теннисистку Иден Силву (обладательница “вайлд кард”) — 6:3, 6:2.
За место в основной сетке украинка поспорит с представительницей Хорватии Анной Конюх.
Напомним, что на этой неделе Бондаренко соревновалась в квалификации в Бирмингеме, но потерпела поражение во втором раунде.