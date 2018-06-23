Тенісистка Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації змагань WTA в Істборні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA Premier “Nature Valley International”, що стартував в Істборні (Велика Британія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У стартовому матчі відбірного турніру киянка, посіяна під 7 номером, впевнено обіграла британську тенісистку Іден Сілву (володарка “вайлд кард”) — 6:3, 6:2.
За місце в основній сітці українка посперечається з представницею Хорватії Анною Конюх.
Нагадаємо, що на цьому тижні Бондаренко змагалася у кваліфікації у Бірмінгемі, але зазнала поразки у другому раунді.