Тенісистка Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації змагань WTA в Істборні

У стартовому матчі відбірного турніру киянка, посіяна під 7 номером, впевнено обіграла британську тенісистку Іден Сілву (володарка “вайлд кард”) — 6:3, 6:2.

За місце в основній сітці українка посперечається з представницею Хорватії Анною Конюх.

Нагадаємо, що на цьому тижні Бондаренко змагалася у кваліфікації у Бірмінгемі, але зазнала поразки у другому раунді.