Теннисист Стаховский одержал победу на старте турнира во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Киевлянин Сергей Стаховский начал выступления на теннисных соревнованиях категории "челленджер" в Кемпере (Франция), сообщает УНН.
В одиночном разряде первая ракетка Украины, имея восьмой номер, начнет выступления со второго раунда. А в парном вместе с Адрианом Менендас-Масейрас уже успел одержать победу над Джонатаном Ейссери и Квентином Хейли - 6:7 (5:7), 6:3, 10:6.
Стоит отметить, что в одиночной сетке Стаховский встретится с 275-й ракеткой мира Лукасом Мидлер.
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Как сообщал УНН, одесская теннисистка Даяна Ястремская все-таки сыграет за национальную сборную Украины в предстоящих матчах Кубка Федерации в Польше. Из-за условий агентов Ястремская имела пропускать выступления.