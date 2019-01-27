Серб Джокович став першим 7-кратним чемпіоном AUS Open

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КИЇВ. 27 січня. УНН. На кортах в Мельбурні відбувся чоловічий фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу – "Australian Open", передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Перший номер світового рейтингу серб Новак Джокович завдав поразки іспанцеві Рафаелю Надалю, що займає друге місце світового рейтингу – 6:3, 6:2, 6:3.

За 2 години 4 хвилини матчу серб зробив вісім ейсів і п'ять брейків, жодного разу не помилившись при подачі. Тоді як Рафаель тричі подав навиліт і допустив дві подвійні помилки.

"Це був найкращий матч. Я зміг здолати Надаля на вирішальній стадії турніру. У півфіналі і фіналі у мене було всього 15 помилок. Це дивно навіть для мене, хоч я і знаю, що здатний грати на цьому рівні. З огляду на всі обставини, це був просто ідеальний матч", - підсумував перший номер АТР.

Зауважимо, що Джокович став єдиним в історії семиразовим чемпіоном "Australian Open". Після перемоги в Мельбурні серб з 15 трофеями вийшов на чисте третє місце за кількістю виграних турнірів "Великого шолома" в чоловічому одиночному розряді.

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