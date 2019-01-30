Тенісист Стаховський здобув перемогу на старті турніру у Франції

В одиночному розряді перша ракетка України, маючи восьмий номер, розпочне виступи з другого раунду. А в парному разом з Адріаном Менендас-Масейрасом вже встиг здобути перемогу над Джонатаном Ейссері та Квентіном Хейлі – 6:7 (5:7), 6:3, 10:6.

Варто відзначити, що в одиночній сітці Стаховський зустрінеться з 275-ю ракеткою світу Лукасом Мідлером.

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Як повідомляв УНН, одеська тенісистка Даяна Ястремська все-таки зіграє за національну збірну України в майбутніх матчах Кубку Федерації в Польщі. Через умови агентів Ястремська мала пропускати виступи.