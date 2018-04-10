Теннисист Долгополов провел первый поединок после двухмесячной паузы

На грунтовом турнире в Марокко категории АТР-250 с призовым фондом 561 тыс. евро киевлянин, посеянный под 7-м номером, потерпел поражение от победителя квалификационных соревнований 221 ракетки мира итальянца Андреа Арнабольди - 2:6, 3:6.

за 1 час и 20 минут наш земляк не сумел реализовать ни одного брейкпойнта из шести, соперник выиграл три гейма на подаче украинца. Долгополов завершил матч с 3 эйсами, 3 двойными ошибками, итальянец не сумел ни разу подать навылет.

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Примечательно, что ранее Долгополов дважды выступал против Арнабольди на турнирах в Марокко и до этого момента исключительно побеждал. Добавим, что после поражения 19-го января в Мельбурне от Диего Шварцмана украинец не участвовал в турнирах из-за проблем с кистью.