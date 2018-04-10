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Тенісист Долгополов провів перший поєдинок після двомісячної паузи

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Перша ракетка чоловічого тенісу України Олександр Долгополов повернувся на корти після паузи зв'язаної із травмою, передає кореспондент УНН.

На ґрунтовому турнірі в Марокко категорії АТР-250 з призовим фондом 561 тис. євро киянин, посіяний під 7-м номером, зазнав поразки від переможця кваліфікаційних змагань 221 ракетки світу італійця Андреа Арнабольді – 2:6, 3:6.

За 1 годину та 20 хвилин наш земляк не зумів реалізувати жодного брейкпойнту із шести, суперник виграв три гейми на подачі українця. Долгополов завершив матч з 3 ейсами, 3 подвійними помилками, італієць не зумів жодного разу подати навиліт.

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Примітно, що раніше Долгополов двічі виступав проти Арнабольді на турнірах в Марокко і до цього моменту виключно перемагав. Додамо, що після поразки 19-го січня в Мельбурні від Дієго Шварцмана українець не брав участь в турнірах через проблеми з кистю.

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