Теннисист Долгополов назвал возможные сроки возвращения после летней паузы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Бывший 13-й номер мирового теннисного рейтинга АТР Александр Долгополов после солидного пропуска в профессиональных выступлениях за травмы рассказал о планах на будущее, сообщает УНН со ссылкой на Instagram теннисиста.
Киевлянин сейчас находится в подвешенном состоянии, но выделил три возможных варианта выхода из ситуации.
“Вы все время спрашиваете, когда я вернусь на корт? В течение следующего месяца, мы с командой будем принимать решение по этому вопросу. Пока есть новые проблемы, последствия операции. Далее три варианта:
— или станет лучше, и мы начнем тренировки и постараемся вернутся в течение 2-3 месяцев
— или мы будем тренироваться и стараться вернутся к следующему сезону и смотреть выдерживает ли кисть;
— или не станет лучше и придется делать вторую операцию.
В любом случае, я дам знать, можно и не спрашивать меня постоянно, когда вернусь. Будьте уверены, мы делаем для этого все возможное и невозможное”, — отметил Долгополов.
Заметим, что Долгополов не выступает на профессиональном уровне с середины апреля прошлого года после матча с сербом Новаком Джоковичем на “Мастерсе” в Риме. За это время спортсмен перенес операцию на кисти.