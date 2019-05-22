Тенісист Долгополов назвав можливі терміни повернення після річної паузи

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Колишній 13-й номер світового тенісного рейтингу АТР Олександр Долгополов після солідного пропуску в професійних виступах через травми розповів про плани на майбутнє, повідомляє УНН з посиланням на Instagram тенісиста.

Киянин наразі перебуває у підвішеному стані, але виділив три можливих варіанти виходу із ситуації.

“Ви весь час питаєте, коли я повернуся на корт? Протягом наступного місяця, ми з командою будемо приймати рішення з цього питання. Поки що є нові проблеми, наслідки операції. Далі три варіанти:

— або стане краще, і ми почнемо тренування і будемо намагатися повернуться на протязі 2-3 місяців;

— або ми будемо тренуватися і намагатися повернуться до наступного сезону і дивитися чи витримує кисть;

— або не стане краще і доведеться робити другу операцію.

У будь-якому випадку, я дам знати, можна й не питати мене постійно, коли повернуся. Будьте впевнені, ми робимо для цього все можливе і неможливе”, — наголосив Долгополов.

Зауважимо, що Долгополов не виступає на професійному рівні починаючи з середини квітня минулого року після матчу з сербом Новаком Джоковичем на “Мастерсі” в Римі. За цей час спортсмен переніс операцію на кисті.

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