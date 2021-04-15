Теннис: украинка пробилась в 1/8 финала турнира в Португалии

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украинская теннисистка Дарья Снегири пробилась в третий раунд турнира ITF с призовым фондом в 60 тыс. долл., что проходит на кортах в Оэйраш (Португалия), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В матче второго круга 19-летняя киевлянка, посеянная под 11 номером, переиграла Франсиску Жорже из Португалии — 5:7, 6:4, 6:1. Снегирь вела 5:1 в первом сете, но проиграл шесть геймов подряд.

Примечательно, что наша Ангелина Калинина выиграла первый сет у Ольги Саес-Лары из Испании, после чего матч был прерван из-за погодных условий. Доигрывание матча перенесено.

Дополнение

Снегирь, которая посеяна под 11-м номером, в четвертьфинале сыграет с Лючией Бронцетти из Италии.

Украинские Национальные Новости

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