Теннис: украинка пробилась в 1/8 финала турнира в Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украинская теннисистка Дарья Снегири пробилась в третий раунд турнира ITF с призовым фондом в 60 тыс. долл., что проходит на кортах в Оэйраш (Португалия), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче второго круга 19-летняя киевлянка, посеянная под 11 номером, переиграла Франсиску Жорже из Португалии — 5:7, 6:4, 6:1. Снегирь вела 5:1 в первом сете, но проиграл шесть геймов подряд.
Примечательно, что наша Ангелина Калинина выиграла первый сет у Ольги Саес-Лары из Испании, после чего матч был прерван из-за погодных условий. Доигрывание матча перенесено.
Дополнение
Снегирь, которая посеяна под 11-м номером, в четвертьфинале сыграет с Лючией Бронцетти из Италии.