Теніс: українка пробилася до 1/8 фіналу турніру в Португалії

Деталі

У матчі другого кола 19-річна киянка, посіяна під 11 номером, переграла Франсіску Жорже з Португалії – 5:7, 6:4, 6:1. Снігур вела 5:1 в першому сеті, але програв шість геймів поспіль.

Примітно, що наша Ангеліна Калініна виграла перший сет у Ольги Саєс-Лари з Іспанії, після чого матч був перерваний через погодні умови. Догравання матчу перенесено.

Доповнення

Снігур, яка посіяна під 11-м номером, у чвертьфіналі зіграє із Лючією Бронцетті з Італії.