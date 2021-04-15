Теніс: українка пробилася до 1/8 фіналу турніру в Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Українська тенісистка Дарина Снігур пробилася до третього раунду турніру ITF з призовим фондом в 60 тис. дол., що проходить на кортах у Оейраш (Португалія), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У матчі другого кола 19-річна киянка, посіяна під 11 номером, переграла Франсіску Жорже з Португалії – 5:7, 6:4, 6:1. Снігур вела 5:1 в першому сеті, але програв шість геймів поспіль.
Примітно, що наша Ангеліна Калініна виграла перший сет у Ольги Саєс-Лари з Іспанії, після чого матч був перерваний через погодні умови. Догравання матчу перенесено.
Доповнення
Снігур, яка посіяна під 11-м номером, у чвертьфіналі зіграє із Лючією Бронцетті з Італії.