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Теннис: Козлова победила на старте соревнований в Испании

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно стартовала на турнире ITF в Ла-Бисбал-де Ампурда (Испания), информирует УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Теннис: Козлова победила на старте соревнований в Испании

Детали

В первом круге украинская теннисистка одержала победу над Тихиро Мурамацу из Японии — 6:4, 7:5. По ходу встречи, которая длилась 2 часа 13 минут, Козлова сделала четыре брейка и проиграла два гейма на своей подаче.

Следующей соперницей украинки станет представительница Италии Джессика Пьере, обыгравшая в первом круге четвертую сеяную венгерку Тимею Бабоша. В 2017 году Екатерина обыграла итальянку в полуфинале грунтового 60-тысячника ITF в Риме.

Напомним

Свитолина “выпала” из топ-5 рейтинга WTA.

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