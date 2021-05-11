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Теніс: Козлова перемогла на старті змагань в Іспанії

Київ • УНН

 • 18235 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова успішно стартувала на турнірі ITF в місті Ла-Бісбал-д'Ампурда (Іспанія), інформує УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".

Теніс: Козлова перемогла на старті змагань в Іспанії

Деталі

У першому колі українська тенісистка здобула перемогу над Тіхіро Мурамацу з Японії — 6:4, 7:5. По ходу зустрічі, яка тривала 2 години 13 хвилин, Козлова зробила чотири брейка і програла два гейми на власній подачі.

Наступною суперницею українки стане представниця Італії Джессіка П’єрі, яка обіграла в першому колі четверту сіяну венгерку Тімею Бабоша. У 2017 році Катерина обіграла італійку в півфіналі ґрунтового 60-тисячника ITF в Римі.

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