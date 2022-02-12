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Теннис: Костюк и Ястремская победили на старте квалификации турнира в Дохе

Теннис: Костюк и Ястремская победили на старте квалификации турнира в Дохе

Киев • УНН

 • 17271 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Представительницы украинского тенниса Даяна Ястремская и Марта Костюк провели первые поединки квалификации на престижных соревнованиях категории WTA-500 в Дохе, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Украинка Костюк, посеянная под 12-м номером в квалификации, в первом раунде обыграла Эллен Перес (209 в WTA) из Австралии - 6:4, 3:6, 6:2. Девушки провели на корте около 1,5 часа. Костюк реализовала 5 брейкпойнтов из 8, а австралийка - 3 из 6.

Следующей соперницей Костюк станет француженка Диан Пари (105), которую украинка в этом году обыграла на Australian Open.

При этом Ястремская обыграла Анну Данилину из Казахстана (341) - 7:5, 6:0. Встреча продолжалась почти 1,5 часа, Ястремская реализовала 6 брейкпоинтов из 17. Далее Ястремская сыграет против второй сеяной в квалификации Клары Таусон (33). Для теннисисток это будет первый очный поединок.

Напомним

Украинский теннисист одержал победу на старте турнира в Шарм-эль-Шейхе.

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