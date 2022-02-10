Український тенісист переміг на старті турніру в Шарм-ель-Шейху
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Українець Георгій Кравченко успішно подолав стартовий бар’єр на змаганнях у Шарм-ель-Шейху (Єгипет), інформує УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Кравченко виграв матч першого кола на турнірі ITF WTT М25 у Шарм-ель-Шейху з призовим фондом у 25 тис. дол. Він у напруженій боротьбі завдав поразки Кіту Хонгу Вонгу — 4:6, 7:5, 6:1.
А от Ілля Бєлобородько на цій же стадії поступився першому сіяному, 36-річному чеху Лукасу Росолу, який свого часу вигравав Кубок Девіса (2012) та входив до числа топ-30 у рейтингу АТР — 4:6, 4:6.
Зазначимо, у жіночій сітці Дар’я Лопатецька знялася перед матчем проти Далілою Якупович, і українку замінила “лакі лузер”.
Контекст
Українець раніше пробивався до чвертьфіналу інших змагань у Єгипті.