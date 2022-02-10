Украинский теннисист одержал победу на старте турнира в Шарм-эль-Шейхе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украинец Георгий Кравченко успешно преодолел стартовый барьер на соревнованиях в Шарм-эль-Шейхе (Египет), информирует УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Кравченко выиграл матч первого круга на турнире ITF WTT М25 в Шарм-эль-Шейхе с призовым фондом в 25 тыс. Долл. Он в напряженной борьбе нанес поражение Киту Хонгу Вонгу— 4:6, 7:5, 6:1.
А вот Илья Белобородько на этой же стадии уступил первому сеяному, 36-летнему чеху Лукасу Рассола, который в свое время выигрывал Кубок Дэвиса (2012) и входил в топ-30 в рейтинге АТР— 4:6, 4:6.
Отметим, в женской сетке Дарья Лопатецкая снялась перед матчем против Далилой Якупович, и украинку заменила “лаки лузер”.
Контекст
Украинец ранее пробивался до четвертьфинала соревнований в Египте.