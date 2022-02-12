Теніс: Костюк і Ястремська перемогли на старті кваліфікації турніру в Досі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Представниці українського тенісу Даяна Ястремська та Марта Костюк провели перші поєдинки кваліфікації на престижних змаганнях категорії WTA-500 у Досі, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Українка Костюк, посіяна під 12-м номером у кваліфікації, у першому раунді обіграла Еллен Перес (209 у WTA) з Австралії – 6:4, 3:6, 6:2. Дівчата провели на корті близько 1,5 години. Костюк реалізувала 5 брейкпойнтів із 8, а австралійка – 3 з 6.
Наступною суперницею Костюк стане француженка Діан Паррі (105), яку українка цього року обіграла на Australian Open.
Натомість Ястремська обіграла Анну Даниліну з Казахстану (341) – 7:5, 6:0. Зустріч тривала майже 1,5 години, Ястремська реалізувала 6 брейкпоінтів із 17. Далі Ястремська зіграє проти другої сіяної у кваліфікації Клари Таусон (33). Для тенісисток це буде перший очний поєдинок.
Нагадаємо
Український тенісист переміг на старті турніру в Шарм-ель-Шейху.