Теннис: двое украинок обновили личные рекорды в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 22 Февраля. УНН. По итогам прошлой недели были обновлены списки лучших теннисисток мира в одиночном и парных разрядах, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины и WTA.
Детали
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая сохранила за собой 15 место в мировой классификации.
На 49-е место поднялась Ангелина Калинина, когда Марта Костюк опустилась на 54-ю позицию. Даяна Ястремская поднялась на 120-ю строчку (+26) и стала четвертой ракеткой Украины. Леся Цуренко занимает 127-ю строчку.
Примечательно, что 19-летняя киевлянка Дарья Снигур обновила личный рекорд — 133 место в мировой классификации.
В парной классификации лучший результат среди украинок у Людмилы Киченок - 29 место. Для Киченок, который на прошлой неделе дошел до финала в паре в Дубае, это лучший результат в карьере.
Что предшествовало этому
Украинец и русским выиграли парный турнир АТР во Франции.