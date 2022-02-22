Теніс: двоє українок оновили персональні рекорди в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. За підсумками минулого тижня були оновлені списки найкращих тенісисток світу в одиночній та парних розрядах, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України та WTA.
Деталі
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка зберегла за собою 15 місце у світовій класифікації.
На 49-е місце піднялася Ангеліна Калініна, коли Марта Костюк опустилася на 54-у позицію. Даяна Ястремська піднялася на 120-й рядок (+26) і стала четвертою ракеткою України. Леся Цуренко займає 127-й рядок.
Примітно, що 19-річна киянка Дар'я Снігур оновила особистий рекорд — 133 місце у світовій класифікації.
У парній класифікації найкращий результат серед українок у Людмили Кіченок – 29 місце. Для Кіченок, який минулого тижня дійшла до фіналу в парі в Дубаї, це найкращий результат у кар'єрі.
Що передувало цьому
Українець із росіянином виграли парний турнір АТР у Франції.