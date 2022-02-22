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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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Теніс: двоє українок оновили персональні рекорди в рейтингу WTA

Теніс: двоє українок оновили персональні рекорди в рейтингу WTA

Київ • УНН

 • 125372 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. За підсумками минулого тижня були оновлені списки найкращих тенісисток світу в одиночній та парних розрядах, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України та WTA.

Деталі

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка зберегла за собою 15 місце у світовій класифікації.
На 49-е місце піднялася Ангеліна Калініна, коли Марта Костюк опустилася на 54-у позицію. Даяна Ястремська піднялася на 120-й рядок (+26) і стала четвертою ракеткою України. Леся Цуренко займає 127-й рядок.

Примітно, що 19-річна киянка Дар'я Снігур оновила особистий рекорд — 133 місце у світовій класифікації.

У парній класифікації найкращий результат серед українок у Людмили Кіченок – 29 місце. Для Кіченок, який минулого тижня дійшла до фіналу в парі в Дубаї, це найкращий результат у кар'єрі.

Що передувало цьому

Українець із росіянином виграли парний турнір АТР у Франції.

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