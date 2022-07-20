Тендерные коррупционные схемы и политическая непостоянность: чем известен нардеп Яценко, подозреваемый в связях с коллаборантами

КИЕВ. 20 июля. УНН. Службу безопасности Украины просят проверить действующего народного депутата Антона Яценко из-за его вероятных связей с нардепом-коллаборантом Алексеем Ковалевым. Кроме того, его хотят привлечь к уголовной ответственности и за “грехи прошлого”. Кто такой Яценко и чем он известен – читайте в материале УНН

Политическая деятельность

Антон Яценко известен своей частой сменой политических ориентиров. Свою политическую карьеру он начинал как помощник народного депутата. В настоящее время Яценко уже и сам нардеп четырех созывов Верховной Рады.

Впервые прошел в парламент в 2007 году в составе “Блока Юлии Тимошенко”. В 2011 году перешел в “Партию регионов” и вместе с ними прошел в Раду на выборах в 2012 году по одномандатному избирательному округу №200 (Черкасская область).

Вместе с другими “регионалами” в 2012 году Яценко поддержал скандальный языковой закон “Колесниченко-Кивалова”. А 16 января 2014 года во время Евромайдана голосовал за “диктаторские законы”. После кровавых событий на Майдане Незалежности 21 февраля 2014 года покинул фракцию “Партии регионов”.

На внеочередных парламентских выборах попал в Раду уже как самовыдвиженец и был в составе депутатской группы “Видродження”.

В Раде IX созыва присоединился к депутатской группе “За Майбутне”, впрочем, покинул ее в 2021 году. Впоследствии Яценко снова присоединился к Юлии Тимошенко и ее фракции “Батькивщина” и даже возглавил центр партии на Черкасщине. Но сотрудничество было недолгим: в марте 2022-го нардеп покинул фракцию. По словам самого Яценко, причина в разных взглядах на избирательную систему: он поддерживает мажоритарную систему, а “Батькивщина” – партийные списки. Ныне Антон Яценко – внефракционный нардеп.

Скандальные “площадки Яценко”

В 2018 году Антон Яценко оказался в центре скандала после расследования журналистов Bihus.info. Те выявили коррупционную схему в системе оценки недвижимости, связанную с электронными площадками-посредниками. По данным расследователей, эти площадки за деньги обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества, впрочем, фактически ни какого функционала не имели. По оценке журналистов, за первый месяц работы этой схемы сайты-посредники заработали минимум 23 миллиона гривен.

Расследователи предположили, что эти площадки могут быть связаны с Антоном Яценко. Во-первых, он уже проворачивал подобную схему в сфере госзакупок: желающие принять участие в тендере не могли просто подать документы на конкурс: между участником и заказчиком вклинивался частный посредник, которому участник вынужден был платить за консультации. Во главе посредников стоял Союз общественных организаций «Тендерная палата», часть этих ОО основали Яценко, его сестра и помощник. Во-вторых, по меньшей мере одна из трех площадок оказалась напрямую связанной с близким нардепу человеком – Владимиром Доброскоком.





Сам Яценко отрицал и свою причастность к площадкам-посредникам, и связи с Доброскоком, но в народе все равно эту схему прозвали “площадками Яценко”.

Коррупционную схему с “площадками Яценко” несколько раз пытались ликвидировать еще в Раде предыдущего созыва. Но основательно за этот вопрос взялись уже после смены власти, что повлекло за собой новый скандал.

Подкуп депутатов и связи с коллаборантом Ковалевым

В 2019 году народные избранники приняли законопроект 2047-Д, который ликвидировал “площадки Яценко”. Однако этому предшествовало немало споров в налоговом Комитете Верховной Рады.

Члены Комитета не были единодушны при рассмотрении этого законопроекта и фактически разделились на две группы. Тогда заговорили о том, что некоторые депутаты якобы получили до 30 тысяч долларов взятки за голосование против законопроекта.

Здесь и ипоявляется фигура нардепа-коллаборанта Ковалева. По данным СМИ, именно из-за него Яценко пытался подкупить членов Комитета, чтобы не потерять прибыльную схему.

Когда этот скандал дошел до Президента, Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета должны пройти исследование на полиграфе. Некоторые народные избранники делали это публично, впрочем, Ковалева среди них не было, поэтому точно не известно, проходил ли он “детектор лжи”. А сам Антон Яценко публично отказался проходить полиграф.

Конфликт с “киборгом” и пренебрежение к гимну

Сейчас Яценко в своих соцсетях активно освещает свою волонтерскую деятельность и то, как он заботится о делах военных. Впрочем, еще несколько лет назад его отношение к украинским защитникам было совсем другим.

В 2018 году Яценко в Facebook обвинил “киборга” Олега Герваса в “убийстве мирных жителей и мародерстве”. Защитник Донецкого аэропорта решил судиться с нардепом, и в ноябре Верховный суд вынес решение в пользу Герваса. Яценко пришлось опровергнуть информацию и уплатить моральную компенсацию.

Кроме того, Яценко демонстрировал и свое пренебрежение к государственному гимну. В прошлом году он демонстративно не встал во время исполнения гимна Украины на сессии Уманского горсовета. Об этом сообщил ветеран АТО, разместивший соответствующее видео. Сам нардеп назвал пост провокацией, мол, в сессионный зал набежали активисты, которые начали петь гимн, так что это не было официальное его исполнение, а потому и вставать он не должен.







Борьба с местными властями на Черкасщине

В настоящее время в Facebook Антон Яценко ведет активную борьбу против местной власти на Черкасщине, в частности, руководителя тамошней ОВА Игоря Табурца. Недавно Яценко призвал Президента Зеленского уволить Табурца. Свое требование он обосновал тем, что в воинских частях Черкасской области командиры батальонов якобы издеваются над военными, а условия содержания в частях - ужасные. Однако эту информацию он узнал от блоггера, которого ранее уже разоблачали на распространении фейков и дискредитации местных властей.

Отметим, что сам Яценко “исчез с радаров” в самый тревожный для региона момент – 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По данным сайта Верховной Рады, 24 февраля он отсутствовал и на заседании парламента, когда депутаты голосовали за введение в Украине военного положения.

Местный политик и глава Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун рассказал, что в то время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “эксрегионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году. Как рассказал Дикун, в свое время Яценко работал под его руководством.



