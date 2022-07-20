Тендерні корупційні схеми та політична непостійність: чим відомий нардеп Яценко, якого підозрюють у зв’язках з колаборантами

КИЇВ. 20 липня. УНН. Службу безпеки України просять перевірити чинного народного депутата Антона Яценка через його ймовірні зв’язки з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим. Окрім того, його хочуть притягнути до кримінальної відповідальності і за його “гріхи минулого”. Хто такий Яценко та чим він відомий - читайте у матеріалі УНН.

Політична діяльність

Антон Яценко відомий своєю частою зміною політичних орієнтирів. Свою політичну кар’єру він починав як помічник народного депутата. Нині Яценко вже сам нардеп чотирьох скликань Верховної Ради.

Вперше пройшов до парламенту у 2007-му році в складі “Блоку Юлії Тимошенко”. У 2011 році перейшов до “Партії регіонів” і разом із ними пройшов до Ради на виборах у 2012-му році по одномандатному виборчому округу №200 (Черкаська область).

Разом з іншими “регіоналами” у 2012 році Яценко підтримав скандальний мовний закон “Колісніченко-Ківалова”. А 16 січня 2014 під час Євромайдану голосував за “диктаторські закони”. Після кривавих подій на Майдані Незалежності 21 лютого 2014 покинув фракцію “Партії регіонів”.

На позачергових парламентських виборах потрапив до Ради вже як самовисуванець і був у складі депутатської групи “Відродження”.

У Раді IX скликання приєднався до депутатської групи “За майбутнє”, втім покинув її у 2021 році. Згодом Яценко знову приєднався до Юлії Тимошенко та її фракції “Батьківщина” і навіть очолив осередок партії на Черкащині. Але співпраця була недовгою: у березні 2022-го нардеп покинув фракцію. За словами самого Яценка, причина у різних поглядах на виборчу систему: він підтримує мажоритарну систему, а “Батьківщина” - партійні списки. Нині Антон Яценко - позафракційний нардеп.

Скандальні “майданчики Яценка”

У 2018 році Антон Яценко опинився у центрі скандалу після розслідування журналістів Bihus.info. Ті виявили корупційну схему у системі оцінки нерухомості, пов’язану із електронними майданчиками-посередниками. За даними розслідувачів, ці майданчики за гроші забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна, втім фактично жодного функціонала не мали. За оцінкою журналістів, за перший місяць роботи цієї схеми сайти-посередники заробили мінімум 23 мільйони гривень.

Розслідувачі припустили, що ці майданчики можуть бути пов’язані з Антоном Яценко. По-перше, він вже провертав подібну схему у сфері держзакупівель: охочі взяти участь у тендері не могли просто подати документи на конкурс, між учасником і замовником вклинювався приватний посередник, якому учасник змушений був платити за консультації. На чолі посередників стояла Спілка громадських організацій «Тендерна палата», частину цих ГО заснували Яценко, його сестра і помічник. По-друге, щонайменше один з трьох майданчиків виявився напряму пов’язаним із близькою нардепу людиною – Володимиром Доброскоком.





Сам Яценко заперечував і свою причетність до майданчиків-посередників, і зв’язки з Доброскоком, але в народі все одно цю схему прозвали “майданчиками Яценка”.

Корупційну схему з “майданчиками Яценка” кілька разів намагалися ліквідувати ще в Раді попереднього скликання. Але ґрунтовно за це питання взялися вже після зміни влади, що спричинило новий скандал.

Підкуп депутатів та зв’язки з колаборантом Ковальовим

У 2019 народні обранці ухвалили законопроект 2047-Д, який ліквідував “майданчики Яценка”. Однак цьому передувало чимало суперечок у податковому Комітеті Верховної Ради.

Члени Комітету не були одностайними під час розгляду цього законопроекту і фактично розділилися на дві групи. Тоді заговорили про те, що нібито деякі депутати отримали до 30 тисяч доларів хабаря за голосування проти законопроекту.

Тут і з’являється фігура нардепа-колаборанта Ковальова. За даними ЗМІ, саме через нього Яценко намагався підкупити членів Комітету, аби не втратити прибуткову схему.

Коли цей скандал дійшов до президента, Володимир Зеленський заявив, що всі члени Комітету мають пройти дослідження на поліграфі. Деякі народні обранці робили це публічно, втім Ковальова серед них не було, тож достеменно не відомо, чи проходив він “детектор брехні”. А сам Антон Яценко публічно відмовився проходити поліграф.

Конфлікт з “кіборгом” та зневага до гімну

Зараз Яценко у своїх соцмережах активно висвітлює свою волонтерську діяльність та як він піклується про справи військових. Втім ще кілька років тому його ставлення до українських захисників було зовсім іншим.

У 2018-му році Яценко у Facebook звинуватив “кіборга” Олега Герваса у “вбивстві мирних жителів та мародерстві”. Захисник Донецького аеропорту вирішив судитися із нардепом, і в листопаді Верховний суд виніс остаточне рішення на користь Герваса. Яценку довелося спростувати інформацію і сплатити моральну компенсацію.

Окрім того, Яценко демонстрував і свою зневагу до державного гімну. Минулого року він демонстративно не встав під час виконання гімну України на сесії Уманської міськради. Про це повідомив ветеран АТО, який розмістив відповідне відео. Сам нардеп назвав пост провокацією, мовляв, до сесійної зали набігли активісти, які почали співати гімн, тож це не було офіційне його виконання, а тому й ставати він не мав.







Боротьба з місцевою владою на Черкащині

Нині у Facebook Антон Яценко веде активну боротьбу проти місцевої влади на Черкащині, зокрема очільника тамтешньої ОВА Ігоря Табурця. Нещодавно Яценко закликав президента Зеленського звільнити Табурця. Свою вимогу він обґрунтував тим, що у військових частинах на Черкащині командири батальйонів нібито знущаються з військових, а умови утримання у частинах - жахливі. Однак цю інформацію він дізнався від блогера, якого раніше вже викривали на поширенні фейків та дискредитації місцевої влади.

Зазначимо, що сам Яценко “зник з радарів” у найтривожніший для регіону момент - 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За даними сайту Верховної Ради, 24 лютого він був відсутній і на засіданні парламенту, коли депутати голосували за впровадження в Україні воєнного стану.

Місцевий політик та голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун розповів, що в той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році. Як розповів Дикун, свого часу Яценко працював під його керівництвом.



