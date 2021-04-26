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Тенденция будущего: никаких массовых мероприятий без теста на антиген коронавируса

Тенденция будущего: никаких массовых мероприятий без теста на антиген коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Кроме вакцинации на данный момент еще одним эффективным способом противодействия COVID-19 эксперты называют массовое тестирование и скрининги населения. На днях в Британии сообщили, что планируют организовать массовое мероприятие с экспресс-тестированием всех собравшихся перед входом на антиген коронавируса. В Сингапуре Министерство здравоохранения пошло еще дальше: официально выдали рекомендации тестировать всех участников массовых мероприятий на COVID-19 непосредственно перед событием, передает УНН.

Детали

В Минздраве Сингапура отмечают, что ПЦР-тест может потребовать значительного периода времени для получения результатов. Тогда как массовое тестирование на COVID-19 с помощью экспресс-тестов на антиген позволит организаторам перед многолюдными мероприятиями проверить всех непосредственно перед началом. Так же организаторы массовых мероприятий вправе требовать от участников пройти экспресс-тест на антиген самостоятельно в утвержденной лаборатории.

В Сингапуре считают, что тестирование перед мероприятием необходимо для снижения риска случаев заболевания COVID-19 на мероприятиях с целью их безопасного восстановления для населения.

Однако, в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают, что среди бессимптомных носителей COVID-19 экспресс-тест на антиген обнаруживает лишь 35,8% больных. Поэтому, по мнению врача-инфекциониста Ларисы Мороз, экспресс-тесты могут быть малоэффективны для противодействия распространению COVID-19, несмотря на их ниже за ПЦР-метод цену и небольшое время проведения. Таким образом в Украине экспресс-тест на антиген используют для подтверждения отрицательного результата на COVID-19 только в случае перехода на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения ООС.

Украинские Национальные Новости

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