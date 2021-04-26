Тенденція майбутнього: жодних масових заходів без тесту на антиген коронавірусу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Окрім вакцинації наразі ще одним ефективним способом протидії COVID-19 експерти називають масове тестування та скринінги населення. Днями в Британії повідомили, що планують організувати масовий захід з експрес-тестуванням усіх присутніх перед заходом на антиген коронавірусу. У Сингапурі Міністерство охорони здоров’я пішло ще далі: офіційно видали рекомендації тестувати всіх учасників масових заходів на COVID-19 безпосередньо перед подією, передає УНН.

Деталі

У МОЗ Сінгапуру зауважують, що ПЛР-тест може потребувати значного терміну часу для отримання результатів. Тоді як масове тестування на COVID-19 за допомогою експрес-тестів на антиген дозволить організаторам перед велелюдними заходами перевірити всіх безпосередньо перед початком. Так само організатори масових заходів мають право вимагати від учасників пройти експрес-тест на антиген самостійно в затвердженій лабораторії.

У Сингапурі вважають, що тестування перед заходом необхідно для зниження ризику випадків захворювання COVID-19 на заходах з метою їх безпечного відновлення для населення.

Однак, в американському Центрі з контролю і профілактиці захворювань (CDC) наголошують, що серед безсимптомних носіїв COVID-19 експрес-тест на антиген виявляє лише 35,8% хворих. Тому, на думку лікаря-інфекціоніста Лариси Мороз, експрес-тести можуть бути малоефективні для протидії поширення COVID-19, попри їх нижчу за ПЛР-метод ціну та невеликий час проведення. Таким чином в Україні експрес-тест на антиген використовують для підтвердження негативного результату на COVID-19 лише у випадку переходу на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення ООС.

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