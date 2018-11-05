Трехлетняя девочка попала в больницу после падения на нее телевизора
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Харьковской области на трехлетняя девочка попала в больницу из-за того, что на нее упал телевизор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
"2 ноября в дежурную часть Коломакского отделения полиции поступило сообщение из службы "102" о том, что в Валковскую больницу была доставлена трехлетняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом кости носа и гематомой лба", – говорится в сообщении.
Как выяснилось, на девочку упал телевизор. Отец ребенка объяснил, что включил дочери телевизор, а сам пошел в другую комнату.
Сейчас состояние здоровья ребенка удовлетворительное. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. С родителями пострадавшего ребенка полицейские провели профилактическую беседу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Винницкой области ребенок проглотил леденец вместе с палочкой. В больницу он попал без сознания, но впоследствии пришел в себя, его состояние улучшилось.