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Трирічна дівчинка потрапила до лікарні після падіння на неї телевізора

Трирічна дівчинка потрапила до лікарні після падіння на неї телевізора

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Харківській області трирічна дівчинка потрапила до лікарні через те, що на неї впав телевізор. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.

"2 листопада до чергової частини Коломацького відділення поліції надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що до Валківської лікарні була доставлена трирічна дівчинка із закритою черепно-мозковою травмою, переломом кістки носа та гематомою лоба", – йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, на дівчинку впав телевізор. Батько дитини пояснив, що увімкнув доньці телевізор, а сам пішов до іншої кімнати.

Наразі стан здоров’я дитини задовільний. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. З батьками постраждалої дитини поліцейські провели профілактичну бесіду. Усі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Вінницькій області дитина проковтнула льодяник разом із паличкою. До лікарні вона потрапила без свідомості, але згодом прийшла до тями, її стан покращився.

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