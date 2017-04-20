Телескопы NASA сняли "пульсацию" черной дыры

Новые данные в рентгеновском диапазоне, полученные в обсерватории NASA Chandra, раскрыли некоторые подробности этой гигантской черной дыры, расположенной примерно в 145 миллионах световых лет от Земли.

Несмотря на то, что на снимке сама черная дыра не была обнаружена, астрономы смогли изучить влияние, которое она оказывает на галактику и все скопления в целом.

"В некотором виде поведение этой черной дыры напоминает сердцебиение человека, которое ответственно за транспортировку крови по телу, так и черная дыра может захватывать космический материал и энергию как внутри своей галактики, так и за ее пределами", - отметили в NASA.

Как сообщал УНН, "Союз МС-04" вышел на околоземную орбиту.