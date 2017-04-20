Телескопи NASA зняли “пульсацію” чорної діри
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У центрі галактичного скупчення Центавра знаходиться велика еліптична галактика NGC 4696. У глибині ядра цієї галактики прихована надмасивна чорна діра, яка "пульсує", передає УНН з посиланням на NASA.
Нові дані в рентгенівському діапазоні, отримані в обсерваторії NASA Chandra, розкрили деякі подробиці цієї гігантської чорної діри, розташованої приблизно в 145 мільйонах світлових років від Землі.
Незважаючи на те, що на знімку сама чорна діра не була виявлена, астрономи змогли вивчити вплив, який вона чинить на галактику і все скупчення в цілому.
"У певному вигляді поведінка цієї чорної діри нагадує серцебиття людини, яке відповідальне за транспортування крові по тілу, так і чорна діра може захоплювати космічний матеріал і енергію як всередині своєї галактики, так і за її межами", - зауважили в NASA.
Як повідомляв УНН, “Союз МС-04” вийшов на навколоземну орбіту.