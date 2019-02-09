Телескоп "Хаббл" увидел гигантское облако на Уране
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Астрономы с помощью космического телескопа “Хаббл” получили новые снимки ледяных гигантов Урана и Нептуна. На Уране с приходом лета стала ярче гигантская северная полярная шапка из облаков, а на Нептуне различим крупный темный шторм, сообщается на сайте телескопа, передает УНН.
Уран и Нептун относятся к классу ледяных гигантов и являются одними из самых малоизученных планет Солнечной системы. Лишь одна автоматическая межпланетная станция — “Вояджер-2” — изучала их вблизи, все остальные наблюдения за этими планетами ведутся с Земли или околоземной орбиты. Особый интерес для ученых представляют процессы в атмосферах гигантов, в частности, образование и эволюция крупных ураганов и их взаимодействие с окружающей средой, сезонные изменения в атмосфере, которые могут охватывать временные периоды до нескольких десятков лет.
Новые снимки были получены телескопом в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), в ходе которой проводятся ежегодные наблюдения этих планет. На северном полюсе Урана видна гигантская яркая область белого цвета, названная “полярной шапкой”, которая возможно является долгоживущим штормом и могла образоваться из-за сезонных изменений в атмосферных потоках. Когда “Вояджер-2” пролетал мимо Урана в 1986 году, эта структура была менее заметной, а на планете была зима.
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На снимке Нептуна, полученным “Хабблом”, виден темный антициклон, появившийся в летний период в южном полушарии планеты, это четвертый по счету антициклон, наблюдавшийся телескопом. Еще два подобных атмосферных образования были обнаружены космическим аппаратом “Вояджер-2” в 1989 году, тогда было открыто Большое темное пятно, диаметр которого всего лишь в три раза меньше юпитерианского урагана Большое красное пятно.
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Ранее телескоп уже проследил за судьбой одного из таких штормов. Рядом с темным штормом видны ярко-белые “облака-компаньоны”, которые формируются при движении вверх воздушного потока, встречающегося с вихрем, из-за чего начинается образование кристаллов метанового льда. Похожие облака образуются на Земле над горами. Длинное тонкое облако, различимое слева от темного шторма, не является его частью.
Как сообщал УНН, космическое агентство NASA заявило о своем решении отправить миссию на Уран в период с 2034 по 2036. Эта программа считается одной из важнейших миссий, запланированных на ближайшие десятилетия.