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Телескоп "Хаббл" побачив гігантську хмару на Урані

Телескоп "Хаббл" побачив гігантську хмару на Урані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Астрономи за допомогою космічного телескопа “Хаббл” отримали нові знімки крижаних гігантів Урана і Нептуна. На Урані з приходом літа стала яскравіше гігантська північна полярна шапка з хмар, а на Нептуні помітний великий темний шторм, повідомляється на сайті телескопа, передає УНН.

Уран і Нептун відносяться до класу крижаних гігантів і є одними з найбільш маловивчених планет Сонячної системи. Лише одна автоматична міжпланетна станція — “Вояджер-2” — вивчала їх поблизу, всі інші спостереження за цими планетами ведуться з Землі або навколоземної орбіти. Особливий інтерес для вчених становлять процеси в атмосферах гігантів, зокрема, утворення й еволюція великих ураганів та їх взаємодію з навколишнім середовищем, сезонні зміни в атмосфері, які можуть охоплювати від тимчасових періодів до декількох десятків років.

Нові знімки були отримані телескопом в рамках програми OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), в ході якої проводяться щорічні спостереження цих планет. На північному полюсі Урана видно гігантську яскраву область білого кольору, яка вже названа вченими “полярною шапкою”. Вона, можливо, є довготривалим штормом і могла утворитися через сезонні зміни у атмосферних потоках. Коли “Вояджер-2” пролітав повз Урана в 1986 році, ця структура була менш помітною, а на планеті була зима.

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На знімку Нептуна, отриманим “Хабблом”, видно темний антициклон, що з’явився в літній період в південній півкулі планети, це четвертий за рахунком антициклон, що спостерігався телескопом. Ще два подібних атмосферних утворення були виявлені космічним апаратом “Вояджер-2” у 1989 році, тоді була відкрита Велика темна пляма, діаметр якої всього лише в три рази менше юпітеріанского урагану Велика червона пляма.

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Раніше телескоп вже простежив за долею одного з таких штормів. Поруч з темним штормом видно яскраво-білі “хмари-компаньйони”, які формуються під час руху вгору повітряного потоку, що зустрічається з вихором, через що починається утворення кристалів метанового льоду. Схожі хмари утворюються на Землі над горами. Довга тонке хмара, помітна зліва від темного шторму, не є його частиною.

Як повідомляв УНН, космічне агентство NASA заявило про своє рішення відправити місію на Уран в період з 2034 по 2036 рік. Ця програма вважається однією з найважливіших місій, запланованих на найближчі десятиліття.

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