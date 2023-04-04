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Телескоп James Webb обнаружил самые древние из когда-либо наблюдавшихся галактик

Телескоп James Webb обнаружил самые древние из когда-либо наблюдавшихся галактик

Киев • УНН

 • 1261699 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Космический телескоп James Webb обнаружил четыре древнейшие галактики из когда-либо наблюдавшихся, одна из которых образовалась всего через 320 миллионов лет после Большого взрыва, когда Вселенная была еще в зачаточном состоянии, говорится в новом исследовании, пишет УНН.

Детали

В то время, когда свет от далеких галактик достигает Земли, он растягивается расширением Вселенной и смещается в инфракрасную область светового спектра.

Инструмент NIRCam телескопа обладает беспрецедентной способностью обнаруживать этот инфракрасный свет, что позволяет ему быстро обнаруживать ряд невиданных ранее галактик, некоторые из которых могут изменить представления астрономов о ранней Вселенной.

В двух исследованиях, опубликованных в журнале Nature Astronomy, астрономы показали, что они «однозначно обнаружили» четыре древнейшие галактики, которые когда-либо наблюдались.

Галактики датируются от 300 до 500 миллионов лет после Большого Взрыва более 13 миллиардов лет назад, когда возраст Вселенной составлял лишь два процента от ее нынешнего возраста. Это означает, что галактики относятся к так называемой «эпохе реионизации», периоду, когда, как считается, появились первые звезды. Эпоха наступила сразу после космических темных веков, вызванных Большим взрывом.

Стефан Шарло, исследователь из Парижского астрофизического института и соавтор двух новых исследований, рассказал AFP, что самая далекая галактика, названная JADES-GS-z13-0, сформировалась через 320 миллионов лет после Большого взрыва.

По его словам, это самое большое расстояние, когда-либо наблюдаемое астрономами.

Телескоп также подтвердил существование JADES-GS-z10-0, которая датируется 450 миллионами лет после Большого взрыва и ранее была обнаружена космическим телескопом Хаббла.

По словам Шарло, все четыре галактики имеют очень малую массу и весят примерно сто миллионов солнечных масс. Млечный Путь, по некоторым оценкам, весит 1,5 трлн солнечных масс.

Но галактики «очень активны в звездообразовании пропорционально их массе», — сказал Шарло. Эти звезды формировались «примерно с той же скоростью, что и Млечный Путь», скорость, которая была «удивительной на таком раннем этапе Вселенной», добавил он.

Галактики также «очень бедны металлами», добавил он.

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