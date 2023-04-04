Телескоп James Webb виявив найдавніші з галактик, що коли-небудь спостерігалися
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Космічний телескоп James Webb виявив чотири найдавніші галактики, що коли-небудь спостерігалися, одна з яких утворилася всього через 320 мільйонів років після Великого вибуху, коли Всесвіт був ще в зародковому стані, йдеться в новому дослідженні, пише УНН.
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На той час, коли світло від далеких галактик досягає Землі, воно розтягується розширенням Всесвіту і зміщується в інфрачервону область світлового спектра.
Інструмент NIRCam телескопа має безпрецедентну здатність виявляти це інфрачервоне світло, що дозволяє йому швидко виявляти ряд небачених раніше галактик, деякі з яких можуть змінити уявлення астрономів про ранній Всесвіт.
У двох дослідженнях, опублікованих у журналі Nature Astronomy, астрономи показали, що вони «однозначно виявили» чотири найдавніші галактики, які коли-небудь спостерігалися.
Галактики датуються від 300 до 500 мільйонів років після Великого Вибуху понад 13 мільярдів років тому, коли вік Всесвіту становив лише два відсотки від його нинішнього віку. Це означає, що галактики відносяться до так званої «епохи реіонізації», періоду, коли, як вважається, з'явилися перші зірки. Епоха настала відразу після космічних темних століть, спричинених Великим вибухом.
Стефан Шарло, дослідник з Паризького астрофізичного інституту та співавтор двох нових досліджень, розповів AFP, що найбільш далека галактика, названа JADES-GS-z13-0, сформувалася через 320 мільйонів років після Великого вибуху.
За його словами, це найбільша відстань, яка будь-коли спостерігається астрономами.
Телескоп також підтвердив існування JADES-GS-z10-0, яка датується 450 мільйонами років після Великого вибуху та раніше була виявлена космічним телескопом Хаббла.
За словами Шарло, всі чотири галактики мають дуже малу масу і важать приблизно сто мільйонів сонячних мас. Чумацький Шлях, за деякими оцінками, важить 1,5 трлн сонячних мас.
Але галактики «дуже активні у зіркоутворенні пропорційно до їхньої маси», — сказав Шарло. Ці зірки формувалися «приблизно з тією ж швидкістю, що і Чумацький Шлях», швидкість, яка була «дивовижною на такому ранньому етапі Всесвіту», додав він.
Галактики також «дуже бідні на метали», додав він.