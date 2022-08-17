Телескоп Gemini North сделал эффектное изображение столкновения двух галактик

Детали

Галактики NGC 4568 и NGC 4567 наблюдались в процессе столкновения и слияния, поскольку они находятся на расстоянии 20 000 световых лет друг от друга, что теоретически близко, и находятся в разрушительной фазе слияния.

Они находятся на расстоянии 60 миллионов световых лет от Земли, в направлении созвездия Девы, и обе они являются спиральными галактиками, подобными нашему Млечному Пути.

В космосе целые галактики могут сталкиваться путем разрушения или создания, и могут взаимодействовать друг с другом, создавая источник звездообразования по мере их слияния.

На самом деле это медленный процесс, который может длиться миллионы лет, астрономы могут обнаружить эти слияния, когда они происходят.

NOIRLab сообщила, что этот процесс похож на тот, который в конце концов произойдет с Млечным Путем, когда близкая к нам галактика Андромеда столкнется с нашей галактикой через 4 миллиарда лет.

По мере приближения галактик NGC 4568 и NGC 4567 огромные гравитационные силы начнут уродовать их формы, растягивая некоторые части и вызывая всплеск звездообразования.

По этой же причине астрономы считают, что нечто подобное произойдет и с Млечным Путем, когда он столкнется с галактикой Андромеды.

С 2012 года эксперты предвещают это столкновение, поскольку огромный ореол Андромеды начинает сталкиваться с ореолом нашей галактики.