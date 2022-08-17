Телескоп Gemini North зробив ефектне зображення зіткнення двох галактик
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Телескопу Gemini North лабораторії NOIRLab вдалося зробити ефектне зображення зіткнення двох галактик, в результаті якого утворився космічний "метелик", передає УНН.
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Галактики NGC 4568 і NGC 4567 спостерігалися в процесі зіткнення та злиття, оскільки вони знаходяться на відстані 20 000 світлових років один від одного, що теоретично близько, і перебувають у руйнівній фазі злиття.
Вони знаходяться на відстані 60 мільйонів світлових років від Землі, у напрямку сузір'я Діви, і обидві вони є спіральними галактиками, подібними до нашого Чумацького Шляху.
У космосі цілі галактики можуть стикатися шляхом руйнування або створення, і можуть взаємодіяти одна з одною, створюючи джерело зіркоутворення у міру їхнього злиття.
Насправді це повільний процес, який може тривати мільйони років, астрономи можуть виявити ці злиття, коли вони відбуваються.
NOIRLab повідомила, що цей процес схожий на той, який зрештою відбудеться з Чумацьким Шляхом, коли близька до нас галактика Андромеда зіткнеться з нашою галактикою за 4 мільярди років.
У міру наближення галактик NGC 4568 і NGC 4567 величезні гравітаційні сили почнуть спотворювати їх форми, розтягуючи деякі частини і викликаючи сплеск зіркоутворення.
З цієї ж причини астрономи вважають, що щось подібне станеться і з Чумацьким Шляхом, коли він зіткнеться з галактикою Андромеди.
З 2012 року експерти віщують це зіткнення, оскільки величезний ореол Андромеди починає стикатися з ореолом нашої галактики.