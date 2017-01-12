Телеканал "Дождь" выразил сожаление по поводу запрета вещания в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральный директор российского телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила, что сожалеет о решении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который решил убрать телеканал из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой, передает УНН со ссылкой на "Дождь".
"Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение", - прокомментировала решение Н.Синдеева.
По ее словам, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами в Украине вещание телеканала "Дождь" на всей территории страны осуществляется "через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы". Она отметила, что Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству "Дождь" не получал.
По словам Н.Синдеевой, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. "Согласно статье 65 Конституции Российской Федерации "Республика Крым" является субъектом Российской Федерации", - уточнила Н.Синдеева.
Напомним, Нацсовет запретил телеканал "Дождь" в кабельных сетях.