Telegram запустил официальный канал для Беларуси и добавил белорусский язык в мессенджере
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Telegram появился официальный канал компании под названием “Telegram Беларусь” и аватаркой в виде исторического для страны бело-красно-белого флага, передает УНН.
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров запустил в телеграмм-канале Telegram Беларусь опрос “За кого Вы проголосовали на выборах президента Беларуси”.
“Тестируем опрос, в котором за часть вариантов могут проголосовать только пользователи из Беларуси”, — говорится в сообщении.
Проголосвать можно только с телефона с белорусской sim-картой. В канале опубликовали несколько стикеров, связанных с Беларусью, а также объявили о внедрении белорусского языка для всех пользователей.
“Белорусский язык стал доступен для всех пользователей. Он будет предлагаться при регистрации всем пользователям, у которых язык системы — белорусский. Кроме того, любой желающий может переключиться на белорусский язык в настройках приложений Telegram”, — сообщили в компании.