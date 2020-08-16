Telegram запустив офіційний канал для Білорусі та додав білоруську мову у месенджері

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров запустив в телеграм-каналі Telegram Білорусь опитування “За кого Ви проголосували на виборах президента Білорусі”.

“Тестуємо опитування, в якому за частину варіантів можуть проголосувати тільки користувачі з Білорусі”, — йдеться в повідомленні.

Проголосувати можна тільки з телефону з білоруської sim-картою. У каналі опублікували декілька стікерів, пов’язаних з Білоруссю, а також оголосили про впровадження білоруської мови для всіх користувачів.

“Білоруська мова стала доступною для всіх користувачів. Вона буде пропонуватися при реєстрації всім користувачам, у яких мова системи — білоруська. Крім того, будь-який бажаючий може переключитися на білоруську мову в налаштуваннях додатків Telegram”, — повідомили в компанії.