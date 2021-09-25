Технические работы в ПриватБанк: ночью некоторые операции могут быть недоступными
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В эти выходные ночью ПриватБанк будет проводить технические работы по модернизации онлайн-банка “Приват24 для бизнеса”, поэтому некоторые операции временно могут быть недоступными. Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга, передает УНН.
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“В выходные ночью ПриватБанк проводит технические работы по модернизации онлайн-банка „Приват24 для бизнеса“. Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в „Приват24 для бизнеса“ могут быть краткосрочно недоступными. Просим учитывать время технических работ, если вы планируете бизнес-платежи ночью. Просим прощения за неудобства”, — говорится в сообщении.
Напомним
4 сентября ПриватБанк останавливал работу всех банкоматов и терминалов.