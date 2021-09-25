Технічні роботи у ПриватБанк: вночі деякі операції можуть бути недоступними
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Цими вихідними вночі ПриватБанк проводитиме технічні роботи з модернізації онлайн-банку “Приват24 для бізнесу”, тому деякі операції тимчасово можуть бути недоступними. Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга, інформує УНН.
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“На вихідних уночі ПриватБанк проводить технічні роботи з модернізації онлайн банку „Приват24 для бізнесу“. Саме у нічний час 25 та 26 вересня деякі операції у „Приват24 для бізнесу“ можуть бути короткостроково недоступними. Просимо враховувати час технічних робіт, якщо ви плануєте бізнес-платежі вночі. Просимо вибачення за незручності”, — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
4 вересня ПриватБанк зупиняв роботу всіх банкоматів і терміналів.