Технический сбой: депутаты жалуются, что их карточки не сработали во время голосования за законопроект о запрете московской церкви

У некоторых народных депутатов во время голосования за законопроект о запрете московской церкви не сработали карты. Народные избранники пожаловались на технический сбор, сообщает УНН.

Детали

В частности, нардеп Алексей Гончаренко написал в Telegram, что во время голосования произошла техническая проблема. Моя карточка при странных обстоятельствах не сработала. Поэтому я срочно подал заявление, чтобы мой голос был учтен. Я полностью поддерживаю запрет деятельности русской церкви в Украине!!!», - сообщил Гончаренко.

Также, по его словам, технический сбой с карточками произошел не только у него - заявления об учете голоса подала Марьяна Безуглая, Сергей Ионушас (Слуга народа), Наталья Пипа (Голос).

«На голосовании против московской церкви не сработала карточка, как и на сигнальном голосовании до этого, что не заметила, отвечала в WhatsApp военным. Написала заявление засчитать мой голос «за» :(», - написала Безуглая в Telegram.

Контекст

Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.