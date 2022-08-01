Тайвань может попытаться сделать визит Пелоси "малозаметным" - SCMP

Детали

По словам аналитиков, независимо от того, в каком статусе Пелоси отправится на Тайвань, ей будет предоставлен высочайший официальный прием, она встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь и ее будут принимать как высших иностранных сановников.

Но они сказали, что Тайбэй может пытаться сделать поездку малозаметной во избежание дальнейшего противодействия Пекину, который вчера снова предостерег от потенциального визита.

Дрю Томпсон, бывший сотрудник министерства обороны США, заявил, что Пелоси может назвать свою поездку на остров "неофициальной". "Это компромисс с опасениями Пекина, но это далеко не капитуляция", – написал он в Twitter.

Томпсон сказал, что он ожидает, что Пелоси совершит "неформальную остановку на Тайване после посещения Малайзии" - результат, с которым Пекин может смириться.

При этом указано, что аналитики сошлись во мнении, что если Пелоси действительно посетит Тайвань, вряд ли она остановится здесь как частное лицо.

"Она приедет либо как действующий спикер Палаты представителей, либо как член Конгресса США", — сказал Вен-Ти Сун, преподаватель международных отношений и изучения Китая в Австралийском национальном университете.

Сун сказал, что визит Пелоси на Тайвань, вероятно, приведет к ухудшению отношений между США и Китаем в краткосрочной перспективе. "Но после того, как в ноябре она уйдет в отставку и придет новый спикер, у Китая появится возможность для "перезагрузки", - сказал он, добавив, что "в этом смысле негативное влияние на американо-китайские отношения будет недолгим и уменьшится по мере истечения ее срока полномочий".

Квэй-Бо Хуанг, профессор дипломатии в Национальном университете Ченчи в Тайбэе, сказал, что хотя Пелоси вряд ли приедет как частное лицо, существует вероятность того, что она может поехать на Тайвань на транзитной остановке без официального въезда на остров, остаться в аэропорту на несколько часов, чтобы встретиться с Цай.

Макс Ло, базирующийся в Тайбэе исполнительный директор Тайваньского международного общества стратегических исследований сказал, что Тайвань, как ожидается, отнесется к визиту с большой осторожностью, хотя и расценит поездку как официальную, а не неофициальную.

Правительство Цай молчит по поводу возможного визита. В понедельник премьер-министр Су Цзэн-чан сказал, что остров приветствует визиты иностранных гостей и примет соответствующие меры для поездки. "Что касается соответствующих графиков их визитов, мы уважаем их решение и планирование", - сказал он.

Дополнение

Тайваньские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Пелоси может прибыть на Тайвань уже во вторник, 2 августа, и встретиться с Цай на следующий день. Правительство острова отказалось от комментариев.

Спикер Палаты представителей США, к которой присоединились еще пять членов Конгресса, начала свое азиатское турне из Сингапура в понедельник, встретившись с премьер-министром города-государства Ли Сянь Луном, который отметил важность стабильных американо-китайских отношений.

Наблюдатели говорят, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона обеспокоены тем, что они могут быть вовлечены в соперничество между Китаем и США и вынуждены принять чью-либо сторону, если два великих государства вступят в возможный военный конфликт из-за Тайваня.

Пекин рассматривает Тайвань как свою территорию. Он резко отреагировал на возможный визит, пообещав принять "решительные меры" как против США, так и против Тайваня, если Пелоси, вторая в очереди на пост президента, совершит визит.