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Тайвань може спробувати зробити візит Пелосі "малопомітним" - SCMP

Тайвань може спробувати зробити візит Пелосі "малопомітним" - SCMP

Київ • УНН

 • 180835 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Тайвань може влаштувати спікеру Палати представників США Ненсі Пелосі прийом високого рівня, але "малопомітний", якщо вона знехтує неодноразовими попередженнями Пекіна та здійснить неоголошений візит на острів. Про це з посиланням на аналітиків пише South China Morning Post, інформує УНН.

Деталі

За словами аналітиків, незалежно від того, у якому статусі Пелосі вирушить на Тайвань, їй буде надано найвищий офіційний прийом, вона зустрінеться з президентом Тайваню Цай Інвень і її прийматимуть як вищих іноземних сановників.

Але вони сказали, що Тайбей може намагатитися зробити поїздку малопомітною, щоб уникнути подальшої протидії Пекіну, який учора знову застеріг від потенційного візиту.

Дрю Томпсон, колишній співробітник міністерства оборони США, заявив, що Пелосі може назвати свою поїздку на острів "неофіційною". "Це компроміс із побоюваннями Пекіна, але це далеко не капітуляція", - написав він у Twitter.

Томпсон сказав, що він очікує, що Пелосі зробить "неформальну зупинку на Тайвані після відвідин Малайзії" - результат, з яким Пекін може змиритися.

При цьому вказано, що аналітики зійшлися на думці, що якщо Пелосі справді відвідає Тайвань, навряд чи вона зупиниться тут як приватна особа.

"Вона приїде або як чинний спікер Палати представників, або як член Конгресу США", — сказав Вен-Ті Сун, викладач міжнародних відносин та вивчення Китаю в Австралійському національному університеті.

Сун сказав, що візит Пелосі до Тайваню, ймовірно, призведе до погіршення відносин між США та Китаєм у короткостроковій перспективі. "Але після того, як у листопаді вона піде у відставку і прийде новий спікер, у Китаю з'явиться можливість для "перезавантаження", - сказав він, додавши, що "у цьому сенсі негативний вплив на американо-китайські відносини буде недовгим і зменшиться у міру закінчення її терміну повноважень".

Квей-Бо Хуанг, професор дипломатії в Національному університеті Ченчі в Тайбеї, сказав, що хоча Пелосі навряд чи приїде як приватна особа, існує ймовірність того, що вона може поїхати на Тайвань на транзитній зупинці без офіційного в'їзду на острів, залишитися в аеропорту на кілька годин, щоб зустрітися з Цай.

Макс Ло, виконавчий директор Тайванського міжнародного товариства стратегічних досліджень, що базується в Тайбеї, сказав, що Тайвань, як очікується, поставиться до візиту з великою обережністю, хоч і розцінить поїздку як офіційну, а не неофіційну.

Уряд Цая мовчить з приводу можливого візиту. У понеділок прем'єр-міністр Су Цзен-чан сказав, що острів вітає візити іноземних гостей та вживе відповідних заходів для поїздки. "Що стосується відповідних графіків їхніх візитів, ми поважаємо їх рішення та планування", - сказав він.

Доповнення

Тайванські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що Пелосі може прибути на Тайвань вже у вівторок, 2 серпня, і зустрітися з Цай наступного дня. Уряд острова відмовився від коментарів.

Спікер Палати представників США, до якої приєдналися ще п'ять членів Конгресу, розпочала своє азіатське турне з Сінгапуру в понеділок, зустрівшись із прем'єр-міністром міста-держави Лі Сянь Луном, який наголосив на важливості стабільних американо-китайських відносин.

Спостерігачі кажуть, що країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону стурбовані тим, що вони можуть бути втягнуті в суперництво між Китаєм і США і змушені прийняти чиюсь сторону, якщо дві великі держави вступлять у можливий військовий конфлікт через Тайвань.

Пекін розглядає Тайвань як свою територію. Він різко відреагував на можливий візит, пообіцявши вжити "рішучих заходів" як проти США, так і проти Тайваню, якщо Пелосі, друга в черзі на посаду президента, здійснить візит.

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