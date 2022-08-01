Тайванські ЗМІ прогнозують візит Пелосі на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Місцеві тайванські ЗМІ заявили, що візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі відбудеться завтра. Про це повідомив кореспондент DW у Східній Азії Вільям Янг, пише УНН.
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"Декілька місцевих тайванських ЗМІ... з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що спікер Пелосі може прибути на Тайвань завтра ввечері", - написав журналіст у Twitter.
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Китай заявив 1 серпня, що його військові "не сидітимуть склавши руки", якщо спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань, який Пекін вважає своїм.
30 липня Пекін провів маневри з бойовими стрільбами навпроти Тайваню перед початком азіатського турне Пелосі.
31 липня Китай оприлюднив кадри запуску ракети, що нагадує гіперзвукову DF-17, що називаються "вбивцею авіаносців", на честь Дня армії на тлі напруженості в Тайванській протоці через можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.
Пелосі мала розпочати турне чотирма азіатськими країнами в понеділок у Сінгапурі на тлі інтенсивних чуток про те, що вона може ризикнути розгнівити Пекін, відвідавши також самоврядний Тайвань.