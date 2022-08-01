Тайваньские СМИ прогнозируют визит Пелоси на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Местные тайваньские СМИ заявили, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси состоится завтра. Об этом сообщил корреспондент DW в Восточной Азии Уильям Янг, пишет УНН.
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"Несколько местных тайваньских СМИ... со ссылкой на неназванные источники сообщают, что спикер Пелоси может прибыть на Тайвань завтра вечером", - написал журналист в Twitter.
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Китай заявил 1 августа, что его военные "не будут сидеть сложа руки", если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, который Пекин считает своим.
30 июля Пекин провел маневры с боевыми стрельбами напротив Тайваня перед началом азиатского турне Пелоси.
31 июля Китай обнародовал кадры запуска ракеты, напоминающей гиперзвуковую DF-17, называемую "убийцей авианосцев", в честь Дня армии на фоне напряженности в Тайваньском проливе из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Пелоси должна была начать турне четырьмя азиатскими странами в понедельник в Сингапуре на фоне интенсивных слухов о том, что она может рискнуть разгневать Пекин, посетив также самоуправляемый Тайвань.