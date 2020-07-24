Тайсон проведет бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс стал соперником бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в "хэвивейта" Майка Тайсона, передает УНН со ссылкой на страницу Джонса в Instagram.
Поединок состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе. Встреча пройдет в формате 8-ми раундов. Также Джонс выложил видео на котором обе легенды бокса подписывали контракты на очный бой.
“Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном состоится. Я всегда был готов и буду готов в этот раз. Я хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет эпично”, — подчеркнул Джонс.
Отметим, что 53-летний Тайсон (50 выигрышей, 44 КО, 6 поражений) завершил карьеру в 2005 году, а 51-летний Джонс (66 побед, 47 КО, 9 поражений) в предыдущий раз выходил на ринг в 2018 году.
I am happy that this fight between me and Mike Tyson will happen ! I was always ready and will be ready this time as well . I want all my fans to support me and tune in . Its gonna be epic # miketyson #royjonesjr #bestfight #bestfighters @ mercedesmusic18