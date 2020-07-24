Тайсон проведе бій із ексчемпіоном світу у п'яти вагових категоріях
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс став суперником колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу в "хевівейті" Майка Тайсона, передає УНН з посиланням на сторінку Джонса в Instagram.
Двобій відбудеться 12 вересня в Лос-Анджелесі. Зустріч пройде у форматі 8-ми раундів. Також Джонс виклав відео на якому обидві легенди боксу підписували контракти на очний бій.
“Я щасливий, що цей бій між мною і Майком Тайсоном відбудеться. Я завжди був готовий і буду готовий в цей раз. Я хочу, щоб всі мої фанати підтримали мене і налаштувалися. Це буде епічно”, — підкреслив Джонс.
Зазначимо, що 53-річний Тайсон (50 виграшів, 44 КО, 6 поразок) завершив кар’єру в 2005 році, а 51-річний Джонс (66 перемог, 47 КО, 9 поразок) в попередній раз виходив на ринг у 2018 році.