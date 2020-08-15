Тайсон оценил шансы "Шахтера" на выход в финал Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Многолетний лидер “Шахтер” бразилец Тайсон считает, что у клуба равные шансы с “Интером” на проход в финал Лиги Европы. Слова полузащитника приводит сайт УЕФА, передает УНН.
“За командой, которая занимает второе место в чемпионате Италии, нужно из глазу в глаз. У нее классный состав, многие игроки сборных. Этот полуфинал очень важен для обеих команд. Еще и потому, что будет только один матч. На мой взгляд, шансы 50 на 50. Мы не случайно дошли до этой стадии, заслуженно. Будет классный матч. Надеемся сыграть так же, как против „Базеля“. Конечно, мы уважаем „Интер“, но не откажемся от своего футбола и не перестанем играть в свое удовольствие”, — подчеркнул Тайсон.
Также полузащитник отметил, что “горняки” с момента игры против “Бенфики” мечтают выступить в финале Лиги Европы.
Добавим, встреча с участием “Шахтера” и “Интера” пройдет уже 17 августа в Германии.