Тайсон оцінив шанси "Шахтаря" на вихід в фінал Ліги Європи

“За командою, яка посідає друге місце в чемпіонаті Італії, потрібно око в око. У неї класний склад, багато гравців збірних. Цей півфінал дуже важливий для обох команд. Ще й тому, що буде тільки один матч. На мій погляд, шанси 50 на 50. Ми невипадково дійшли до цієї стадії, заслужено. Буде класний матч. Сподіваємося зіграти так само, як проти „Базеля“. Звичайно, ми поважаємо „Інтер“, але не відмовимося від свого футболу і не перестанемо грати в своє задоволення”, — наголосив Тайсон.

Також півзахисник відзначив, що “гірники” з моменту гри проти “Бенфіки” мріють виступити у фіналі Ліги Європи.

Додамо, зустріч за участі “Шахтаря” та “Інтера” пройде вже 17 серпня в Німеччині.