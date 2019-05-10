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Таиланд отменил запрет на экспорт слонов

Таиланд отменил запрет на экспорт слонов

Киев  •  УНН

 • 10596 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Слоны смогут снова экспортироваться из Таиланда согласно новому постановлению министерства торговли. Как сообщила в пятницу газета The Nation, распоряжение может спровоцировать противоречия и споры о том, нарушает ли оно Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), передает УНН.

В Департаменте национальных парков, охраны дикой природы и сохранения растений страны настаивают, что новые правила будут достаточно суровыми, чтобы предотвратить потенциальное злоупотребление со стороны контрабандистов. По словам представителя департамента внешней торговли при Министерстве торговли Адула Чхотинисакорна, ведомство сняло запрет от 2009 года и 10 апреля выдало новые правила, регулирующие экспорт одомашненных слонов и продуктов, связанных с ними. Правила экспорта должны быть утверждены в этом году и соответствовать строгим условиям, чтобы гарантировать, что они не нарушают соглашение CITES или другие законы о сохранении животных, добавил он.

"Слонов и продукты, связанные с ними, можно экспортировать только для исследовательских и дипломатических целей, а также для обмена между академическими институтами и музеями, - пояснил Чхотинисакорн. - Мы тщательно разработали этот регламент в тесном сотрудничестве с учреждениями и можем гарантировать, что о экспортируемых за границу таиландских слонах будут хорошо заботиться эксперты".

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Он также отметил, что в соответствии с новым регламентом Департамент национальных парков, охраны дикой природы и сохранения растений будет нести ответственность за проверку и утверждение разрешений на вывоз этих животных. Регулирование будет действовать до тех пор, пока законопроект о слонах не будет принят и не станет законом.

"Нам известно, что отправка таиландских слонов или продуктов из них в другие страны очень деликатной темой, поэтому мы позаботимся о том, чтобы решение по этому вопросу были тщательно рассмотрены с учетом национальных интересов, является главным приоритетом", - добавил Чхотинисакорн.

По данным Департамента нацпарков, в семи лесах Таиланда живут около 4 тыс. диких слонов, а также сотни домашних, которые в основном используются в туристической индустрии. Численность диких слонов в последнее время увеличивается на 7% ежегодно.

Напомним, в Таиланде слону установили протез ноги.

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