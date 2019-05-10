Таїланд скасував заборону на експорт слонів

У Департаменті національних парків, охорони дикої природи і збереження рослин країни наполягають, що нові правила будуть досить суворими, щоб запобігти потенційному зловживанню з боку контрабандистів. За словами представника департаменту зовнішньої торгівлі при Міністерстві торгівлі Адула Чхотінісакорна, відомство зняло заборону від 2009 року і 10 квітня видало нові правила, що регулюють експорт одомашнених слонів і продуктів, пов'язаних з ними. Правила експорту повинні бути затверджені в цьому році і відповідати суворим умовам, щоб гарантувати, що вони не порушують угоду CITES або інші закони про збереження тварин, додав він.

"Слонів і продукти, пов'язані з ними, можна експортувати тільки для дослідницьких і дипломатичних цілей, а також для обміну між академічними інститутами та музеями, - пояснив Чхотінісакорн. - Ми ретельно розробили цей регламент в тісній співпраці з відповідними установами і можемо гарантувати, що про експортованих за кордон таїландських слонах будуть добре дбати експерти".

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Він також зазначив, що відповідно до нового регламенту Департамент національних парків, охорони дикої природи і збереження рослин буде нести відповідальність за перевірку та затвердження дозволів на вивезення цих тварин. Регулювання діятиме до тих пір, поки законопроект про слонів не буде прийнятий і не стане законом.

"Нам відомо, що відправка таїландських слонів або продуктів з них в інші країни є дуже делікатною темою, тому ми подбаємо про те, щоб рішення з цього питання були ретельно розглянуті з урахуванням національних інтересів, що є головним пріоритетом", - додав Чхотінісакорн.

За даними Департаменту нацпарков, в семи лісах Таїланду мешкають близько 4 тис. Диких слонів, а також сотні домашніх, які в основному використовуються в туристичній індустрії. Чисельність диких слонів останнім часом збільшується на 7% щорічно.

Нагадаємо, у Таїланді слону встановили протез ноги.