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Таиланд разрешит въезд полностью вакцинированным туристам из 46 стран мира

Киев • УНН

 • 21063 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Премьер-министр королевства Таиланд Прают Чан-Оча объявил, что привитым путешественникам из 46 стран будет разрешен въезд без прохождения карантина с 1 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP News.

Таиланд разрешит въезд полностью вакцинированным туристам из 46 стран мира

Детали

Кроме Соединенных Штатов, Великобритании и Китая, вакцинированным туристам из многих европейских стран, включая Францию и Германию, будет разрешен въезд, если они смогут показать негативный тест на COVID-19.

Соседние Камбоджа и Малайзия также находятся в списке "низкого риска", а также Сингапур, Япония, Южная Корея и Гонконг.

Ознакомиться с полным перечнем стран, можно здесь.

При посадке в Таиланде путешественникам придется сделать еще один тест и забронировать одну ночь в одобренной правительством гостинице в ожидании результатов тестирования.

Дополнение

Перед пандемией Таиланд посещали почти 40 млн туристов ежегодно, причем туризм составляет почти 20% от его национального дохода.

В прошлом году страна потеряла около 50 долларов выручки от туризма, поскольку иностранные путешествия снизились на 83% до 6,7 миллиона человек.

Правительство королевства поставило цель, к концу этого года вакцинировать 70% всех тайцев. На сегодняшний день почти 40% населения получили две дозы вакцины.

Таиланд ежедневно регистрирует около 10 тысяч новых случаев COVID-19. В целом в стране выявлено более 1,8 млн случаев коронавирусной инфекции и 18 559 смертей.

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